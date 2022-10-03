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Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Японское правительство продолжит придерживаться политики, направленной на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение отношений между странами из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — приводит ТАСС слова Кисиды, сказанные в его программной речи на заседании нижней палаты парламента.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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Топ комментариев

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

usacomp

А на Конашенкова статья о фейках распространяется?

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

ponhik78

С ядрён батоном он погорячился конечно же. А вот в остальном прав!!! Рохлиных и Трошиных что-то в СВО...