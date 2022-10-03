Япония сохранит курс на заключение мирного договора с Россией

Японское правительство продолжит придерживаться политики, направленной на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение отношений между странами из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — приводит ТАСС слова Кисиды, сказанные в его программной речи на заседании нижней палаты парламента.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.