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Губернатор перенес празднование 200‑летия Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Александр Бурков отменил празднование в честь 200-летия Омской области, где должна была выступить группа «Любэ».

«Сегодня принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвященных 200-летию Омской области… Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно — это диаметрально противоположные вопросы», — написал Бурков в своем телеграм-канале.

По его словам, 200-летие Омской области отпразднуют в более подходящей обстановке и праздничной атмосфере. При этом спортивные мероприятия в рамках официального открытия «G-Drive Арены» и SFC-5 состоятся.

«Концерт группы "Любэ" пройдет на одной из мобилизационных баз — сейчас важно подбодрить наших ребят», — написал Бурков.

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Политика #Местная власть #Омск
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