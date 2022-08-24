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«Ленинград» выступит на открытии ледовой арены в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © s_shnurov, vk.com/s_shnurov

Группа «Ленинград» выступит на открытии новой G-Drive Арены в Омске, ледовая арена станет домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард».

Первый домашний матч «Авангарда» состоится 1 октября, а 2 октября запланировано ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». 6 октября пройдет концерт группы «Ленинград».

На момент публикации уже почти половину билетов на концерт «Ленинграда» раскупили. Стоимость билетов — от 1990 до 6290 рублей. С 1 сентября цены на мероприятия повысятся.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступал на предыдущей арене в Омске. Также музыкант был гостем на матчах «Авангарда» в Балашихе.

G-Drive Арена в Омске изначально строилась для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти в Омске и Новосибирске в 2023 году. Из-за военной спецоперации чемпионат в России проводить отказались.

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Культгид #Шоу-бизнес #Хоккей #Омск
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