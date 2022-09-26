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Mazda свернет производство в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Соллерс Авто»

Mazda прекратит производство в России, долю японского производителя в совместном предприятии во Владивостоке намерена выкупить компания Sollers.

«Sollers уже разработала план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу», — сообщает пресс-служба предприятия.

При этом Mazda еще не приняла решения о полном уходе из страны — завершение продаж и послепродажного обслуживания автомобилей Mazda в России пока остаются предметом дискуссий.

Дальневосточное совместное предприятие Mazda и Sollers заработало в 2012 году. В прошлом году с его конвейера сошло примерно 28 тысяч автомобилей. На заводе выпускались седаны Mazda 6, а также кроссоверы CX-5 и CX-9.

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