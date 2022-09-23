Омский губернатор попросил одуматься желающих отсидеться за границей

Губернатор Омской области Александр Бурков призвал одуматься желающих отсидеться за границей и переждать мобилизацию, сообщается в его телеграм-канале.

«Тех же, кто ищет варианты переждать или отсидеться за границей, хочу попросить одуматься. Даже представить себе не могу, чтобы в 1941 году перед лицом наступающих фашистов советские люди начали бежать из страны — оставлять женщин, детей и беспомощных стариков», — написал Бурков.

Он добавил, что, как и 80 лет назад, Сибирь встает за станки, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, и собирает своих сыновей на фронт.

«Это наш долг. Мы граждане нашей страны, а не туристы. Если у кого-то возникают мысли "переждать" на чужбине, рекомендую подумать о том, что когда-нибудь придется возвращаться, и смотреть в глаза своим соседям. Каждый на своем месте должен сделать все для Победы», — отметил губернатор.