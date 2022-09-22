МВД назвало фейком документ о мобилизации на постах ГИБДД

МВД РФ назвала фейковым документ, в котором говорится о том, что мобильные группы ГИБДД будут вручать мобилизационные повестки, сообщает ведомство.

В интернете опубликовали скан документа МВД, согласно которому с 22 сентября представители военкоматов вместе с ГИБДД будут мобилизовать мужчин.

Якобы автоинспекторы будут останавливать автомобили, проверять у мужчин документы, а потом направлять к представителям военкоматов. В том числе будут дежурить мобильные группы.

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения – ложными», — говорится в сообщении.