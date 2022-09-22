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МВД назвало фейком документ о мобилизации на постах ГИБДД

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

МВД РФ назвала фейковым документ, в котором говорится о том, что мобильные группы ГИБДД будут вручать мобилизационные повестки, сообщает ведомство.

В интернете опубликовали скан документа МВД, согласно которому с 22 сентября представители военкоматов вместе с ГИБДД будут мобилизовать мужчин.

Якобы автоинспекторы будут останавливать автомобили, проверять у мужчин документы, а потом направлять к представителям военкоматов. В том числе будут дежурить мобильные группы.

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом "документе" сведения – ложными», — говорится в сообщении.

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