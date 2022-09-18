Экс-глава МИД Румынии предложил разделить Украину

Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга.

«Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину <…>. Это территории других стран", — приводит РИА Новости мнение Маргу.

России, в свою очередь, он предложил «уступить» Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс.

Посольство Украины в Бухаресте посчитало это высказывание «вопиющим оскорблением». «Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах», — заявили в украинской дипмиссии.