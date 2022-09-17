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Новосибирская область отменила салют в честь 85-летия региона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Новосибирской области отменили праздничный фейерверк в честь 85-летия региона из-за ситуации на Украине, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что праздничный салют — символическое действие, которое в текущей ситуации требует серьезного повода.

«Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому да, фейерверка в этом году не будет», — уточнил глава Новосибирской области.

Травников при этом уточнил, что ряд праздничных мероприятий состоится, так как они поспособствуют сплочению граждан. В частности, в центре Новосибирска пройдет концерт. Праздничные мероприятия пройдут 23-24 сентября.

Ранее праздничные салюты из-за боевых действий на Украине отменили в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Саратове, Элисте, Советске, Звенигороде, Балашове, Черняховске, Ставрополе и Кисловодске.

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Жизнь #Город #Новосибирск
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