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Стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II

Источник:
РИА Новости
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Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце.

В Вестминстерском дворце Лондоне в среду началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Она продлится несколько дней и закончится в понедельник. В этот же день состоятся похороны Елизаветы II, которые пройдут в Вестминстерском аббатстве.

Перед инцидентом стражник ненадолго спустился с трибуны, но затем вернулся на свое место вместе со служащим, который должен был его сменить. На помощь мужчине поспешила полиция, трансляция церемонии ненадолго прервалась, приводи РИА Новости сообщение британских СМИ.


Гроб с телом Елизаветы II охраняется круглосуточно подразделениями телохранителей британского монарха, Королевской гвардейской дивизии и церемониальных стражей лондонского Тауэра. Стражники меняются каждые шесть часов.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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