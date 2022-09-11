Кадыров пообещал взять Одессу

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Минобороны за разъяснения по поводу ухода с позиций в Балаклее, Купянске и Изюме, но пообещал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями.

По его словам, оставление позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава, однако «это абсолютно ничего не значит». «Я, Рамзан Казыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально укомплектованы для этой работы, готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — написал он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на данном направлении были допущены ошибки, однако, как полагает глава Чечни, командование сделает выводы. «Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле», — отметил он.

Минобороны России 10 сентября объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.