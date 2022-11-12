Кержаки-старообрядцы — одна из самых многочисленных групп староверов, заселивших когда-то некоторые регионы Сибири. Кто они такие и какие традиции принесли с собой?

Семейские, кержаки, раскольники, «каменщики», «поляки» — так в Сибири называют старообрядцев — потомков русских, не принявших реформу патриарха Никона. Все они расселились по разным местам, а самой многочисленной группой, заселившей несколько регионов, стали кержаки.

Старообрядцы появились в 1662 году, в разгар церковного раскола. Тогда патриарх Никон ввел реформы, серьезно изменив церковные книги и обряды. Многие не признали нового уклада и попали в немилость церковной и светской власти. Начались гонения.

Люди уходили на территории современных Украины, Белоруссии и Польши. А во времена правления Екатерины II их по приказу царицы стали отправлять в Сибирь.

Делились староверы на поповцев и беспоповцев.

Беспоповцы не признали священников. «Между богом и человеком не должно быть посредников», — говорили они. Церковные службы справляли грамотные общинники, крестили миряне. Но молились всем миром в молельных избах или часовнях.

Поповцы не отвергали помощь священников, но не признавали «никоновских попов», а доверяли людям «старой, исконной веры».

Старообрядцы создавали «заимки» в сибирской тайге, впоследствии они превратились в большие поселения. Например, кержаков и «каменщиков» Алтая заставили уйти с насиженных мест Нижегородской и Вологодских областей.

Кто такие кержаки

Кержаки — одна из самых многочисленных групп представителей старообрядчества в Сибири. Это выходцы с реки Керженец в Нижегородской губернии. Отсюда родом был протопоп Аввакум Петров, за учением которого последовало подавляющее большинство сторонников старой веры. Первыми в Сибири пришли именно кержаки.

Возможно, самые известные кержаки в России — семья Лыковых. Они спрятались в глухой тайге, скрываясь от Советской власти. В 90-е годы на их заимку наткнулись геологи. На тот момент семья состояла из шесть человек, сейчас в живых осталась одна Агафья.

Судьба Агафьи Лыковой

Но еще задолго до прихода к власти большевиков кержаки расселились и основали большие поселения в Сибири, в том числе на территориях современных Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев. Они закрылись от внешнего мира и не пускали «чужаков» в свое общество.

Федор Достоевский о кержаках: «Кержака упертого, его, и верно, не нагнешь. Ему что? Он вон в чисто поле выйдет, лаптем землю поковыряет, в затылке почешет, да и возьмет от этой землицы все: и пропитание, и одежу, и дом поставит, и мельницу изладит».

Вместе с традициям старой веры кержаки сохранили обычаи, которые сейчас кажутся странными. Например, они считали картофель нечистым овощем и называли его «чертовым яблоком». Не пили чай, ели очень простую пищу: щи, шаньги, кисели по старинным рецептам.

Кержаки не допускали курения, считали это великим грехом. Строго следили, чтобы «мирские» люди не молились на их иконы. Женились и выходили замуж только за единоверцев.

Во времена Советского Союза многие из потомков старообрядцев-кержаков почти полностью утратили свои культурные ценности. В 90-е годы геологические и фольклорные экспедиции в сибирской тайге находили малочисленные семьи отшельников-кержаков, живущие по традициям предков.