Группа «Любэ» выступит на 200‑летии Омской области

Омская область отпразднует 200-летие 1 октября, на концерте будет выступать группа «Любэ», а затем состоится салют, сообщил губернатор Александр Бурков.

В честь 200-летия Омской области 1 октября будет массовое гуляние на Любинском проспекте и Соборной площади с выставкой народного хозяйства. На ней промышленные предприятия региона представят достижения.

«Будет выступать группа «Любэ», и будет салют», – сказал Бурков в эфире передачи «Диалог с губернатором».

Официальная история региона ведет отсчет с XIX века. Александр I отправил в Сибирь Михаила Сперанского, чтобы тот навел порядок. Тот провел административную систему: поделил Сибирь на западную и восточную части. Так и появилась Омская область. 7 февраля 1822 года Александр I подписал указ об образовании нового субъекта.