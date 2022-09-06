Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала омерзительными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России.

Боррель накануне на межпарламентской конференции в Праге, отвечая на вопросы депутатов, перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос Борреля.

Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание «фашистская Россия». Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.

«Вчера началось развитие истории с Боррелем и тем недопустимым, омерзительным, находящимся вне закона определением, которое он дал нашей стране. Что говорят его представители? "Это ошибка переводчика". Но сейчас достали видео — вот вам есэсовское позорище и дно», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Захарова отметила, что Боррель, будучи главой европейской дипломатии, не раз говорил вещи, которые не соответствуют его должности. Он «призывает к войне, отказывает в переговорах, делает ставку на войну».

«И, в конце концов, он, испанец, — не будем уходить в исторические дебри, хотя мы понимаем непростую историю Испании в XX веке, — и он позволяет себе в отношении нашей страны использовать такие слова», — заключила Захарова.