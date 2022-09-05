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Путин до сих пор не определился с прямой линией и посланием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Даты проведения «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, оглашения послания Федеральному Собранию и большой пресс-конференции главы государства пока не определены, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«С этим пока не определились», — ответил Песков на вопрос о сроках мероприятий в интервью ТАСС.

В 2021 году традиционная «прямая линия» с Путиным состоялась 30 июня, послание Федеральному собранию было оглашено 21 апреля, а большая пресс-конференция прошла 23 декабря.

Песков в июне сообщал, что в этом году «прямая линия» пройдет позже, чем обычно из-за «более важных мероприятий» президента. При этом он подчеркнул, что мероприятие обязательно состоится.

Представитель президента также допускал, что «прямую линию» в этом году могут объединить с ежегодной пресс-конференцией, однако решение еще не принято. Песков напомнил, что в похожем формате, когда конференция включала в себя элементы прямой линии, мероприятие состоялось в 2020 году.

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Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...