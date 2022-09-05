Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке туристов выросло до восьми, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям», — сообщили ТАСС в правительстве края.

Сейчас камчатские спасатели предпринимают четвертую попытку высадиться на сопке. Наземная группировка поднялась уже на 1 400 метров. Им мешает плохая погода. Порывы ветра на вулкане достигают 20 метров в секунду.

Группа из 10 туристов из Алтайского, Приморского краев, Новосибирска, Владимирской области и Камчатки, а также двух гидов отправилась в поход 30 августа. Тур был организован одной из новосибирских туристических компаний.

По предварительным данным, девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тысячи метров, а остальные остались в лагере. Ранее сообщалось, что в субботу на высоте около 4 тысячи 150 метров туристы сорвались с высоты.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4800 метров.