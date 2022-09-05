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Еще двое туристов не пережили ночь на Ключевской сопке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tamten at cs.wikipedia

Число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке туристов выросло до восьми, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Люди были промокшими, мы уже советовали гидам снять одежду с ранее погибших, но, к сожалению, люди не пережили ночь. Несколько минут назад к ним вылетел вертолет, будет предпринята еще одна попытка спуститься к оставшимся людям», — сообщили ТАСС в правительстве края.

Сейчас камчатские спасатели предпринимают четвертую попытку высадиться на сопке. Наземная группировка поднялась уже на 1 400 метров. Им мешает плохая погода. Порывы ветра на вулкане достигают 20 метров в секунду.

Группа из 10 туристов из Алтайского, Приморского краев, Новосибирска, Владимирской области и Камчатки, а также двух гидов отправилась в поход 30 августа. Тур был организован одной из новосибирских туристических компаний.

По предварительным данным, девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тысячи метров, а остальные остались в лагере. Ранее сообщалось, что в субботу на высоте около 4 тысячи 150 метров туристы сорвались с высоты.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4800 метров.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск #Алтайский край
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Топ комментариев

Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

Asd10

Подождать надо. Морковка не растёт быстрее если её тянуть за ботву. Хотя я обратил внимание на то, что...