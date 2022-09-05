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Сюткин и Малинин поборолись за красивую пенсионерку в «Голосе 60+»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из выступления Светланы Ивановой

Светлана Иванова из Омска выступила на слепых прослушиваниях «Голоса 60+», к ней повернулись два наставника.

Ивановой 61 год. Она исполнила песню Патрисии Каас. К ней повернулись Валерий Сюткин и Александр Малинин. Наставники были потрясены внешним видом пенсионерки.

«Зачем вы нас обманываете? Какой 60+?», — воскликнул Сюткин. Наставник отметил, что женщина выглядит потрясающе, а также похвалил тембр исполнительницы.

Александр Малинин тоже не удержался от комплиментов. Красоту отметили и другие наставники. Елена Ваенга сказала, что она хоть и младше, но и то не выглядит так молодо.

Светлана Иванова пожаловалась наставникам, что была три раза замужем, и все мужья запрещали ей петь. Теперь она пользуется свободой и решилась выступить на проекте. Участница без колебаний выбрала команду Сюткина, поскольку он первый к ней повернулся.

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Топ комментариев

Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

Asd10

Подождать надо. Морковка не растёт быстрее если её тянуть за ботву. Хотя я обратил внимание на то, что...