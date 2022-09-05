Сюткин и Малинин поборолись за красивую пенсионерку в «Голосе 60+»

Светлана Иванова из Омска выступила на слепых прослушиваниях «Голоса 60+», к ней повернулись два наставника.

Ивановой 61 год. Она исполнила песню Патрисии Каас. К ней повернулись Валерий Сюткин и Александр Малинин. Наставники были потрясены внешним видом пенсионерки.

«Зачем вы нас обманываете? Какой 60+?», — воскликнул Сюткин. Наставник отметил, что женщина выглядит потрясающе, а также похвалил тембр исполнительницы.

Александр Малинин тоже не удержался от комплиментов. Красоту отметили и другие наставники. Елена Ваенга сказала, что она хоть и младше, но и то не выглядит так молодо.

Светлана Иванова пожаловалась наставникам, что была три раза замужем, и все мужья запрещали ей петь. Теперь она пользуется свободой и решилась выступить на проекте. Участница без колебаний выбрала команду Сюткина, поскольку он первый к ней повернулся.