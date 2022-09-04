НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома

Источник:
«Лента.ру»
401 0

Жители британского города Брайтон 42-летняя Кэролин и 54-летний Стивен Спаркс обнаружили в подвале недавно купленного дома жуткую потайную комнату, пишут местные СМИ.

Чета Спаркс решила отремонтировать дом и во время его осмотра Стивен и нанятый им архитектор нашли дверь в потайной подвал. Супруги не знали о его существовании, и им не сообщил о помещении предыдущий владелец, приводит «Лента.ру» сообщения британских газет.

Крошечная комната не на шутку напугала пару. В одном конце узкого помещения лежала куча мусора, а в другом — стояла ржавая детская кровать. По словам Кэролин, дверь в подвал было непросто заметить, так как она располагалась в туалете.

«Сначала я подумала, что будет забавно снять на видео потайную комнату с паутиной, но то, что мы обнаружили, было на самом деле жутко. Мы не ожидали найти железную кровать. Сама ситуация, даже если не считать того, что это была детская кровать, уже была странной», — отметила женщина.

Позже британцы узнали, откуда появилась кровать, и все оказалось не так страшно, как выглядело сначала. Женщина, арендовавшая дом ранее, рассказала, что ее дочери задали в школе снять фильм ужасов. Подвал оказался самым удачным местом для съемок, а кровать просто осталась там с тех пор.

Сама подвальная комната оказалась частью уже не существующего дома викторианской эпохи, который стоял на том же фундаменте.

Еще по теме
Переверни календарь: главные мемы про 3 сентября
Котенок прибежал на встречу Мишустина и Пашиняна. ВИДЕО
Пьяный в «хлам» сотрудник посольства США в Москве попал на видео
Первый магазин с одеждой от Лукашенко открылся в России
смотреть все
Жизнь #Курьезы #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
Российские геймеры выбрали главную игру детства
Загадочный объект проследил за космонавтами МКС
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков заявил о готовности России к разговору с Украиной
Военный эксперт описал «случайный» сценарий начала ядерной войны
Самое странное российское судно отправилось в Арктику
Продажи презервативов упали в России
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
58
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине