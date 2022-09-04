Семья нашла жуткую комнату в подвале купленного дома

Жители британского города Брайтон 42-летняя Кэролин и 54-летний Стивен Спаркс обнаружили в подвале недавно купленного дома жуткую потайную комнату, пишут местные СМИ.

Чета Спаркс решила отремонтировать дом и во время его осмотра Стивен и нанятый им архитектор нашли дверь в потайной подвал. Супруги не знали о его существовании, и им не сообщил о помещении предыдущий владелец, приводит «Лента.ру» сообщения британских газет.

Крошечная комната не на шутку напугала пару. В одном конце узкого помещения лежала куча мусора, а в другом — стояла ржавая детская кровать. По словам Кэролин, дверь в подвал было непросто заметить, так как она располагалась в туалете.

«Сначала я подумала, что будет забавно снять на видео потайную комнату с паутиной, но то, что мы обнаружили, было на самом деле жутко. Мы не ожидали найти железную кровать. Сама ситуация, даже если не считать того, что это была детская кровать, уже была странной», — отметила женщина.

Позже британцы узнали, откуда появилась кровать, и все оказалось не так страшно, как выглядело сначала. Женщина, арендовавшая дом ранее, рассказала, что ее дочери задали в школе снять фильм ужасов. Подвал оказался самым удачным местом для съемок, а кровать просто осталась там с тех пор.

Сама подвальная комната оказалась частью уже не существующего дома викторианской эпохи, который стоял на том же фундаменте.