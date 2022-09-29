Инсульт молодеет, в последние годы он атакует и 17-летних, в том числе на фоне постковидного синдрома. Инсульт хорошо маскируется, и человек может не подозревать, что ему срочно нужна госпитализация. Каким бывает, как проявляется грозное заболевание и что делать, если появились опасные признаки?

«Разбил паралич», «хватил удар», — говорят в народе. Кровоизлияние в мозг, размягчение мозга, сосудистая катастрофа, острое нарушение мозгового кровообращения — перечисляют врачи. Обе стороны описывают одно и то же роковое для человека явление — инсульт.

Ежегодно инсульт поражает более 6 миллионов человек в мире, умирают от его последствий — свыше 4 миллионов.

В России каждый год инсульт переносят больше 450 тысяч человек. При этом инсульт стремительно молодеет. В последние несколько лет треть заболевших — люди наиболее трудоспособного возраста, подростки и молодежь.

Виды инсульта

Медики классифицируют инсульты на ишемический, геморрагический, а также выделяют транзисторную ишемическую атаку или микроинсульт.

Ишемический инсульт

Ишемический инсульт развивается на фоне нарушения или полного прекращения поставки крови к отделу мозга и приводит к размягчению тканей и инфаркту (отмиранию) пораженного участка.

Причиной ишемического инсульта чаще всего становятся: инфаркт миокарда, высокое или низкое артериальное давление, мерцательная аритмия, сахарный диабет, нарушения липидного обмена, тромбы.

Часто ишемический инсульт диагностируют у людей преклонного возраста, или у пациентов с наследственной предрасположенностью. На его долю приходится до 70% от всех острых нарушений мозгового кровообращения.

Симптомы ишемического инсульта:

сонливость, оглушенность

кратковременный обморок

головная боль и головокружение

тошнота и рвота

боль в глазах, нарушение зрения

онемение, судороги

потливость, приливы жара, сухость во рту

нарушение координации

нарушение речи, письма

Ишемический инсульт однозначно становится причиной инвалидности при несвоевременном лечении.

Геморрагический инсульт

Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в полость черепа, когда сосуд в мозгу рвется. Начало у него острое. Человек чувствует такую сильную головную боль, что даже поворот головы кажется ему немыслимым. Это состояние часто сопровождается головокружением и тошнотой.

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У геморрагического инсульта есть и неврологические симптомы. У человека внезапно теряется память, выпадают «куски» из жизни.

Он может не помнить, что ему сказали несколько минут назад, забывает очевидные факты. Речь нарушается, больной говорит невнятно, или несет «тарабарщину».

Чаще всего провокатором геморрагического инсульта становится высокое артериальное давление.

На долю геморрагических инсультов приходиться до 30% всех случаев нарушения мозгового кровообращения.

Разновидность геморрагического инсульта — субарахноидальное кровоизлияние. Это прорыва сосудов в так называемое подпаутинное пространство головного мозга.

Микроинсульт

Медики не используют этот термин, а характеризуют состояние больного как транзиторная ишемическая атака (ТИА). Это острое ишемическое нарушение кровообращения головного мозга. Симптомы атаки схожи с ишемическим инсультом, могут длиться от одного часа до 24 часов:

потеря чувствительности, онемением какой-либо части тела

нарушение координации, затруднение при ходьбе

затруднение речи, письма

потеря памяти

повышенная чувствительность к яркому свету и звукам

сильная головная боль

Порой присутствуют не все симптомы, а только головная боль и светобоязнь. Пациент может не обращать на это внимание, списав на плохое самочувствие, перепады артериального давления. И это очень опасно. Статистика не утешительна — у 60% пациентов, переживших микроинсульт, через некоторое время развивается полноценный.

После слабовыраженного инсульта у человека может возникнуть ложное ощущение, будто все прошло. Но прошел только один-единственный эпизод.

«А причины, лежащие в основе мозговой катастрофы, никуда не делись. Через несколько дней симптомы могут проявиться с новой силой, и проблема станет уже более серьезной», — отметил внештатный специалист-невролог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Алашеев.

Ковидный вклад

Кардиологи утверждают, что основной удар коронавируса приходится по системе кровообращения, включая факторы свертывания крови. COVID-19 вызывает тромбозы, поражение сосудов и нарушение кровоснабжения органов и тканей.

«Во время пандемии люди переносят инсульты более тяжело. Ведь коронавирус вызывает тромбозы. Поэтому нам часто встречаются инсульты именно в качестве первого проявления коронавирусной инфекции», — подчеркнул Алашеев.

Согласно исследованиям ученых из США, частота сосудистых осложнений, приводящих к инсульту, у больных с COVID-19 в восемь раз выше, чем у пациентов с гриппом. Американских коллег поддержали израильские ученые. По их данным, во время пандемии резко увеличилась заболеваемость инсультом у молодых пациентов.

Тромбоз у молодых на фоне постковида стал чаще встречаться и в России, особенно среди мужчин. В том числе есть случаи, когда ишемические нарушения оборачиваются ампутацией конечностей.

В молодости — тяжелее и трагичнее

Инсульт молодел и без ковида. И сами пациенты активно способствовали этому. В первую очередь — нездоровым образом жизни, постоянными стрессами, неправильным питанием и лишним весом, систематическими нарушениями режимов сна и бодрствования.

К тому же, женщины репродуктивного возраста часто увлекаются бесконтрольным приемом оральных контрацептивов, что приводит к проблемам со свертываемостью крови.

Медики уверяют, в молодом возрасте это чаще всего приводит к геморрагическим инсультам, то есть к кровоизлиянию в мозг с фатальными последствиями. Протекает инсульт в 20-летнем возрасте тяжелее и трагичнее.

Как самостоятельно распознать инсульт

Если человек вдруг начал путать слова, если жалуется на онемение руки или ноги, необычную головную боль, это должно насторожить. Чтобы убедиться в серьезности ситуации, нужно:

— Попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка несимметричная, уголок рта, с одной стороны, опущен или не приподнимается.



— Попросить повторить не очень сложную фразу, или просто назвать свое имя. При инсульте речь нечеткая, замедленная, а порой больной просто несет «тарабарщину».



— Попросить поднять руки вверх или вытянуть перед собой. При инсульте движения несимметричны, выполняются с разной скоростью или возможны только с одной стороны.



— Попросить наклонить голову вперед и прижать подбородок к груди. При инсульте это движение невозможно или очень затруднено.



— Попросить высунуть язык и посмотреть на его форму и расположение. Признаком инсульта является отклонение языка от средней линии.

При появлении симптомов инсульта недопустимо медлить. Это может привести к смерти или к тяжелым осложнениям и инвалидности. Практика показывает, что предотвратить развитие необратимых изменений можно только в первые 4,5 часа. Это время медики называют «окном надежды», и лишать ее больного нельзя.

Что делать при признаках инсульта

Немедленно вызывать скорую помощь. Никакими припарками и пилюлями на дому инсульт вылечить нельзя. При звонке в «скорую» нужно перечислить все симптомы: «не может поднять руку», «нарушена речь», «сильная головная боль».

Диспетчер, принимающий вызов, по первичным симптомам определит подозрение на инсульт и пометит вызов как «экстренный».

По приказу Минздрава РФ от 2013 года, экстренные вызовы, когда есть прямая угроза жизни пациента, обслуживаются в первую очередь.

Норматив приезда бригады скорой помощи — не более 20 минут. Увы, даже в экстренных ситуациях медики могут добираться дольше.

Быстрый приезд скорой зависит от транспортной доступности, плотности населения, климатических и географических особенностей регионов. Но в любом случае медицинская бригада поедет в первую очередь к пациенту с экстренным состоянием.

Как лечат инсульт

Больного госпитализируют. Отказываться от стационара нельзя — даже если покажется, что на фоне первой помощи симптомы начали уходить, инсульт, скорее всего, продолжается, как говорят врачи, «инсульт в ходу».

В больнице, как правило, делают диагностику и сначала кладут в реанимацию. Это нужно для постоянного мониторинга жизненных показателей. После вывода из острой фазы пациента переводят в обычную палату. Длительность лечения зависит от причины и типа инсульта, наступивших последствий. После выписки из больницы последует амбулаторный этап лечения и реабилитация.

Если состояние больного позволяет, то он будет самостоятельно лечиться и обследоваться в поликлинике, если нет — на дому, с регулярными визитами врача.



Считается, что успех лечения напрямую зависит от дисциплины пациента — насколько тщательно он будет соблюдать медицинские назначения и будет ли готов перестроиться на здоровый образ жизни.

Например, в дополнение к медикаментозному лечению могут рекомендовать диету, лечебную физкультуру, бассейн, ежедневные пешие прогулки и т.д.

Статистика говорит, что пережившие инсульт и не исключившие из образа жизни негативные факторы, гораздо чаще повторно оказываются в больнице. Это же касается и микроинсультов — через какое-то время в случае пренебрежения рекомендациями высока вероятность развития полноценного ишемического инсульта.