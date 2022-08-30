ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины

Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях и понесли большие потери, сообщает Минообороны России.

«По прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, российские силы уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.

«Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — подчеркнули в военном ведомстве России.