Генсек ООН призвал забыть о ядерном оружии

Мир должен навсегда отказаться от ядерного оружия, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

«Наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в архивы истории раз и навсегда», — написал Гуттериш в Twitter.

Ядерным оружием обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, среди которых Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, а также Индия, Израиль, КНДР и Пакистан.

Механизм прекращения испытаний ядерного оружия закреплен в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 10 сентября 1996 года его подписали 185 стран, но ратифицировали только 170. В числе отказавшихся от подписания оказались США, Китай и Израиль.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, риск применения ядерного оружия в 2022 году достиг пика со времен Холодной войны. По информации института, первое место по числу развернутых боеголовок занимают США (1744, с запасом 3708), второе — Россия (1588, с запасом 4477).