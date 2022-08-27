Российские десантники остановили украинский прорыв

Десантники остановили прорыв мотопехотных подразделений украинской армии при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Вооруженные формирования Украины удалось остановить ударами артиллерии, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов.

Отмечается, что в результате ликвидации прорыва десантниками было уничтожено свыше 20 военнослужащих Украины и порядка пяти единиц техники противника.

Также российское ведомство опубликовало видео с боевой работой подразделений Воздушно-десантных войск, задействованных во время специальной военной операции.