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Производитель чая Milford покинул Россию

Источник:
РБК
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Фото: bgreenlee / Attribution License

Немецкий производитель чая Milford вышел из российского бизнеса, передав компанию местному менеджменту, следует из данных ЕГРЮЛ. Владельцем ООО «Милфорд» стал его гендиректор Илья Блинов.

Компания Laurens Spethmann Holding работала в России с 1996 года. Холдинг производит чайные бренды Milford, Messmer, Pages. С 2015 года часть ассортимента чая Milford выпускалась в России.

При этом пока неясно, продолжится ли продажа бренда Milford в России. Несмотря на уход Laurens Spethmann Holding, российская дочка способна самостоятельно производить продукцию.

В начале августа об уходе из России сообщил другой популярный производитель чая — голландская компания Ekattera, владеющая чайными брендами Lipton и Brooke Bond.

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Экономика #Продукты
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Топ комментариев

ponhik78

??? Украина питает АЭС? Это как?

slavaynin

Вот что значит честный ЧЕЛОВЕК!

corrector

и что им кто сделал , твоим "знаменитостям" бездельникам ? Всех уже по лагерям рассадили ?

slavaynin

"Это будет самая сложная зима")