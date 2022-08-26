Mercedes продаст завод под Москвой

Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье.
Потенциальным покупателем может выступить дилер «Автодом». По данным источников, завод не только выставлен на продажу, но и переговоры по сделке находятся уже в заключительной стадии, пишет «Коммерсантъ».
При этом эксперты отмечают, что если российская компания купит завод, она не сможет использовать его для сборки машин Mercedes-Benz, поскольку для этого нужны поставки большого количества авторизованных компонентов.
Немецкая марка максимально серьезно относится к соблюдению санкций, поэтому вряд ли будет брать на себя такие риски. Однако компания продолжает рассматривать различные варианты ведения бизнеса в России.
Завод в Подмосковье был запущен только в 2019 году. Это современное и универсальное производство, которое может быть интересно китайским концернам, отмечают аналитики.
ponhik78??? Украина питает АЭС? Это как?
slavayninВот что значит честный ЧЕЛОВЕК!
correctorи что им кто сделал , твоим "знаменитостям" бездельникам ? Всех уже по лагерям рассадили ?
DisobedientПлохо что не негр. Ну может гей, тогда точно не накажут. ))) Шел от мужа либерала, о политике общался...