Mercedes продаст завод под Москвой

Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье.

Потенциальным покупателем может выступить дилер «Автодом». По данным источников, завод не только выставлен на продажу, но и переговоры по сделке находятся уже в заключительной стадии, пишет «Коммерсантъ».

При этом эксперты отмечают, что если российская компания купит завод, она не сможет использовать его для сборки машин Mercedes-Benz, поскольку для этого нужны поставки большого количества авторизованных компонентов.

Немецкая марка максимально серьезно относится к соблюдению санкций, поэтому вряд ли будет брать на себя такие риски. Однако компания продолжает рассматривать различные варианты ведения бизнеса в России.

Завод в Подмосковье был запущен только в 2019 году. Это современное и универсальное производство, которое может быть интересно китайским концернам, отмечают аналитики.