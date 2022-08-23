Россияне стали ездить в шоп‑туры в Белоруссию

Россияне стали активнее интересоваться шопинг-турами в Белоруссию на фоне ухода иностранных брендов из страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туристические компании предлагают гражданам России отправиться за покупками в соседнюю страну — Белоруссию, где все еще работают магазины H&M, Adidas, Nike, Puma, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uniqlo и другие.

Путешественники приезжают в Минск на выходные и останавливаются в отеле, куда возвращаются с покупками. Наибольшим спросом подобные предложения пользуются у жителей Москвы, рассказали «Известиям» в АТОР.

По данным ассоциации, после запуска шопинг-предложений доля сити-туров в продажах операторов уже составила 10–15%, а у некоторых представителей индустрии даже достигла 45–50%.

Кроме того, некоторые туроператоры включают в шопинг-туры предложение по оформлению карт Visa и Mastercard в местном банке, поскольку платежные системы перестали обслуживать российские финансовые организации.