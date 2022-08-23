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Россияне стали ездить в шоп‑туры в Белоруссию

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне стали активнее интересоваться шопинг-турами в Белоруссию на фоне ухода иностранных брендов из страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туристические компании предлагают гражданам России отправиться за покупками в соседнюю страну — Белоруссию, где все еще работают магазины H&M, Adidas, Nike, Puma, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uniqlo и другие.

Путешественники приезжают в Минск на выходные и останавливаются в отеле, куда возвращаются с покупками. Наибольшим спросом подобные предложения пользуются у жителей Москвы, рассказали «Известиям» в АТОР.

По данным ассоциации, после запуска шопинг-предложений доля сити-туров в продажах операторов уже составила 10–15%, а у некоторых представителей индустрии даже достигла 45–50%.

Кроме того, некоторые туроператоры включают в шопинг-туры предложение по оформлению карт Visa и Mastercard в местном банке, поскольку платежные системы перестали обслуживать российские финансовые организации.

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Asd10

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Disobedient

"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...

GammiPluh

Сам придумал? военно-кадровый кризис не то что не грозит наступить, даже намека нет...

Evgenik

заголовки в сибнете - лютый бред