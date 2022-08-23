На сегодня Wildberries — самый популярный и успешный российский маркетплейс, за первое полугодие 2022 года здесь сделали почти 604 миллиона заказов, а аудитория магазина достигла 120 млн пользователей. Но как простой учительнице Татьяне Бакальчук удалось построить столь значимую для россиян компанию и стать самой богатой женщиной России?

Началось все в 2004 году, когда учительница английского языка Татьяна Бакальчук из Подмосковья решила устроить «бизнес на дому». Идея была проста: закупать одежду и продавать ее через интернет. «Поначалу на нас смотрели со снисхождением, дескать, кто вы? Интернет-магазин?» — рассказала она в интервью ТАСС.

Родилось название — Wildberries (дикие ягоды). По задумке, магазин должен был побудить женщин перестать покупать черные вещи и перейти к яркому гардеробу. Образ малины, ежевики и голубики прекрасно соответствовал этой миссии.

Татьяна с мужем начали с продажи одежды из немецких каталогов Otto и Quelle. С тех пор бизнес неизменно рос, стремительно превращаясь в империю. По итогам 2011 года, оборот компании составил 810 миллиардов рублей, а состояние Бакальчук выросло до 13 миллиардов долларов, сделав ее самой богатой женщиной России.

Во втором квартале 2022 года оборот Wildberries достиг 340,1 миллиарда рублей (+92% к аналогичному периоду прошлого года), что стало новым рекордом в истории компании.

На сегодня это международная компания, работающая в нескольких западных странах и на пространстве бывшего СССР. В России Wildberries продолжает не только увеличивать территорию продаж, но и активно строит собственную сеть логистических центров, вкладывая в каждый по несколько миллиардов рублей.

Столь феноменальный успех породил множество вопросов. Туману в историю добавила и скрытность четы Бакальчуков. Wildberries считается самой закрытой компанией на рынке интернет-торговли. До последнего времени супруги старательно избегали публичности.

Тайные покровители или тонкий расчет

В красивую историю поверили не все. «Вероятно, у Wildberries есть уникальные и при этом невидимые со стороны факторы оглушающего успеха. Нельзя исключить, например, что в него вложилась какая-либо значительная корпоративная структура», — сказал изданию Life экономист Михаил Делягин.

Издание провело исследование, и раскрыло интересные моменты. Журналисты нашли у Бакальчук (в девичестве Ким) родственные связи с Сергеем Цоем — бывшим главой пресс-службы мэра Москвы, ныне вице-президентом «Роснефти». Не так прост оказался и ее супруг. В числе его родственников также есть представители серьезного бизнеса.

Эксперт в области ретейла Борис Овчинников считает, что секрет успеха Wildberries — в другом. Компания перевернула рынок ретейла. «Жители множества населенных пунктов — малых и средних — именно благодаря компании Бакальчук получили доступ к гигантскому ассортименту, и при этом с быстрой (по сравнению с Китаем) доставкой», — приводит его слова Forbes.

Эксперты считают, что взлет Wildberries обеспечили два ключевых решения: бесплатная доставка по всей стране и максимально быстрый охват страны пунктами выдачи заказов с примерочными.

Еще одним конкурентным преимуществом компании стал гибкий поход к обороту невыкупленных товаров — покупатель мог бесплатно отказаться сразу или вернуть полученный товар в течение 21 дня. А «возвратная логистика» — самая убыточная часть бизнеса у маркетплейсов.

Однако теперь, когда Wildberries повсеместно вводит платный отказ от товаров, по оценкам некоторых маркетологов, популярность маркетплейса и лояльность потребителей к бренду может снизиться — желание сэкономить у части потребителей вполне способно пересилить привычку покупать в одном, пусть даже очень удобном, месте.