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Wildberries и самая богатая женщина России. СПРАВКА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Совета Федерации
На сегодня Wildberries — самый популярный и успешный российский маркетплейс, за первое полугодие 2022 года здесь сделали почти 604 миллиона заказов, а аудитория магазина достигла 120 млн пользователей. Но как простой учительнице Татьяне Бакальчук удалось построить столь значимую для россиян компанию и стать самой богатой женщиной России?

Началось все в 2004 году, когда учительница английского языка Татьяна Бакальчук из Подмосковья решила устроить «бизнес на дому». Идея была проста: закупать одежду и продавать ее через интернет. «Поначалу на нас смотрели со снисхождением, дескать, кто вы? Интернет-магазин?» — рассказала она в интервью ТАСС.

Родилось название — Wildberries (дикие ягоды). По задумке, магазин должен был побудить женщин перестать покупать черные вещи и перейти к яркому гардеробу. Образ малины, ежевики и голубики прекрасно соответствовал этой миссии.

Татьяна с мужем начали с продажи одежды из немецких каталогов Otto и Quelle. С тех пор бизнес неизменно рос, стремительно превращаясь в империю. По итогам 2011 года, оборот компании составил 810 миллиардов рублей, а состояние Бакальчук выросло до 13 миллиардов долларов, сделав ее самой богатой женщиной России.

Во втором квартале 2022 года оборот Wildberries достиг 340,1 миллиарда рублей (+92% к аналогичному периоду прошлого года), что стало новым рекордом в истории компании.

На сегодня это международная компания, работающая в нескольких западных странах и на пространстве бывшего СССР. В России Wildberries продолжает не только увеличивать территорию продаж, но и активно строит собственную сеть логистических центров, вкладывая в каждый по несколько миллиардов рублей.

Столь феноменальный успех породил множество вопросов. Туману в историю добавила и скрытность четы Бакальчуков. Wildberries считается самой закрытой компанией на рынке интернет-торговли. До последнего времени супруги старательно избегали публичности.

Тайные покровители или тонкий расчет

В красивую историю поверили не все. «Вероятно, у Wildberries есть уникальные и при этом невидимые со стороны факторы оглушающего успеха. Нельзя исключить, например, что в него вложилась какая-либо значительная корпоративная структура», — сказал изданию Life экономист Михаил Делягин.

Издание провело исследование, и раскрыло интересные моменты. Журналисты нашли у Бакальчук (в девичестве Ким) родственные связи с Сергеем Цоем — бывшим главой пресс-службы мэра Москвы, ныне вице-президентом «Роснефти». Не так прост оказался и ее супруг. В числе его родственников также есть представители серьезного бизнеса.

Эксперт в области ретейла Борис Овчинников считает, что секрет успеха Wildberries — в другом. Компания перевернула рынок ретейла. «Жители множества населенных пунктов — малых и средних — именно благодаря компании Бакальчук получили доступ к гигантскому ассортименту, и при этом с быстрой (по сравнению с Китаем) доставкой», — приводит его слова Forbes.

Эксперты считают, что взлет Wildberries обеспечили два ключевых решения: бесплатная доставка по всей стране и максимально быстрый охват страны пунктами выдачи заказов с примерочными.

Еще одним конкурентным преимуществом компании стал гибкий поход к обороту невыкупленных товаров — покупатель мог бесплатно отказаться сразу или вернуть полученный товар в течение 21 дня. А «возвратная логистика» — самая убыточная часть бизнеса у маркетплейсов.

Однако теперь, когда Wildberries повсеместно вводит платный отказ от товаров, по оценкам некоторых маркетологов, популярность маркетплейса и лояльность потребителей к бренду может снизиться — желание сэкономить у части потребителей вполне способно пересилить привычку покупать в одном, пусть даже очень удобном, месте.

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Топ комментариев

Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???

Disobedient

"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...

GammiPluh

Сам придумал? военно-кадровый кризис не то что не грозит наступить, даже намека нет...

Evgenik

заголовки в сибнете - лютый бред