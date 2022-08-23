Wildberries вправе брать плату за возврат, но честно

Интернет-магазин Wildberries, как и другие маркетплейсы, имеет право брать плату за возврат товаров надлежащего качества. Однако закон не позволяет манипулировать ценой, заведомо завышая или несвоевременно сообщая о тарифе возврата.

Wildberries, который многие ценили за бесплатный возврат непонравившихся вещей, сначала ввел «штрафы» за возврат в отдельных регионах, затем по всей территории для клиентов с низким процентом выкупа.

Как пояснила компания, такая мера должна была решить две проблемы: огромных логистических трат из-за любителей заказать на примерку побольше и мошенничества, когда продавцы под фейковыми аккаунтами заказывают товары конкурентов с целью вывести их из оборота.

Но теперь, согласно данным личных кабинетов, возврат стал платным абсолютно для всех. Стоимость отказа от одной вещи с 50-100 рублей возросла до 75-150 рублей, а в случае с крупногабаритным товаром — до 1 тысячи рублей. При этом магазин отмалчивается, на десятки запросов СМИ официального ответа Wildberries пока нет.

«Сам по себе возврат товаров на возмездной основе не противоречит закону, если потребителем не заявлено, что они имеют проблемы с качеством или их описание содержало недостоверную информацию», — прокомментировал РИА Новости замглавы Управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.





Фото: © скриншот корзины на сайте wildberries.ru

Единственное обязательное условие — уведомить покупателя об условиях возврата до момента совершения сделки купли-продажи. Это условие Wildberries выполняет, цена возврата указана в корзине в карточке каждого товара.

Сколько платить нормально?

Магазины вправе самостоятельно устанавливать тарифы за отказы от товаров — стоимость таких услуг законом не регламентируется. Но оговаривается, что продавцы не вправе манипулировать ценой возврата, заведомо кратно завышая стоимость этой услуги.

Однако, как проверяется правомерность тарифа в случае с маркетплейсами, Пучковский не уточнил.

Крупногабаритное — это что?

По словам представителя Роспотребнадзора, законодательно параметры отнесения товаров к крупногабаритным не установлены. Поэтому остается внимательно просматривать информацию о товаре и условиях покупки перед кликом на «Заказать».

Например, стиральная машина (высота 85 см, шириной 60 см, глубина 56 см) на Wildberries отнесена к крупногабаритным и ее возврат из Новосибирска обойдется в 1 тысячу рублей. Шкаф (высота 160 см, ширина 58 см, глубина 30 см), по всей видимости, тоже отнесен к крупногабаритным, но стоимость возврата ниже — 890 рублей.

А если брак?

В случае если товар пришел с дефектами или вообще не тот, то магазин не вправе взимать плату за его обратную доставку на склад.

Возмущение покупателей Wildberries связано в основном с тем, что «штрафовать» будут за возврат испорченных вещей. Например, придет разбитая кружка стоимостью 50 рублей, а за отказ спишут 75 рублей.

Это не так. Возврат из-за ненадлежащего качества, по последней информации Wildberries, остается бесплатным. Но желательно проверять товары сразу, на пункте выдачи или в присутствии курьера, чтобы сотрудники магазина зафиксировали брак. Если дефект обнаружился позже, то возврат такой вещи нужно оформлять через специальный раздел в личном кабинете покупателя на сайте маркетплейса.

Кроме этого Пучковский советует до совершения покупки выяснять наименование и место нахождения продавца, разместившего товары в маркетплейсе, уточнять гарантийный срок и условия предъявления претензий по качеству, обобенно если это касается технически сложного товара.