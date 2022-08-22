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«Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот pochtaglobal.ru

«Почта России» запустила сервис «Почта Global» для покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Все заказы поступают на склад посредника в США, откуда их доставляют российскому покупателю. Стоимость доставки — от 16,66 доллара, срок — от трех недель, сообщается на сайте сервиса.

На первом этапе следует зарегистрироваться, после чего пользователь получит виртуальный адрес в США. Затем можно заказывать на этот адрес товары на зарубежных онлайн-площадках.

Все посылки придут на американский склад, откуда их переправят в Россию. «Почта России» подчеркивает, что она выступает логистическим партнером, который занимается таможенным оформлением и доставкой посылок.

В списке популярных магазинов — Amazon, eBay, iHerb, Apple, Walmart. Если площадка не принимает российскую карту, сервис может самостоятельно выкупить товар, однако по собственному курсу.

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