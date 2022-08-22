Новая нефть: литий станет главным металлом России?

При том, что Россия обладает крупными запасами ключевого компонента современных аккумуляторов, разработка месторождений лития в стране была заморожена более 20 лет. Теперь, на фоне прекращения импорта российские компании намерены возродить добычу лития, который некоторые эксперты называют «новой нефтью».

Литий — самый легкий в мире металл, однако до недавнего времени в промышленности его применяли слабо. Все изменилось после того, как ученые придумали способ использовать ионы лития для производства аккумуляторов.

Почему литий так важен

Литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в накоплении энергии. Они легкие, намного превышают традиционные аккумуляторы по запасаемой энергии на единицу массы, быстро заряжаются, обладают большой длительностью работы и числом циклов зарядки, у них практически отсутствует эффект памяти.

Первую коммерческую литий-ионную батарейку в 1991 году выпустила корпорация Sony, она мгновенно стала популярной.

Спрос на литий стал быстро расти — на аккумуляторы такого типа постепенно перешли все электронные устройства, от смартфонов до ноутбуков. А шесть-семь лет назад начался настоящий литиевый бум, вместе с бурным ростом производства электромобилей.

Так, если в 2010 году в мире было выпущено всего 100 тысяч электромобилей, то в 2019 году их количество перевалило за 2 миллиона. К 2030 году производство машин с литиевыми аккумуляторами достигнет планки в 20 миллионов, составив порядка четверти глобального авторынка.

Где и как добывают литий

Дефицит лития человечеству не грозит — на планете его миллиарды тонн, но значительная часть этого химического элемента растворена в морской воде, что делает добычу дорогой. Поэтому сейчас металл выделяют из солевого раствора, образующегося в солончаках, либо из особого материала горных пород — сподумена.

Литий производится всего в нескольких странах. Больше всего его добывают в Австралии — порядка 55 тысяч тонн ежегодно. На втором месте Чили — 26 тысяч тонн, на третьем Китай — 14 тысяч тонн. Также литий производят в Аргентине и Боливии. Общемировая добыча лития оценивается в 100 тысяч тонн.

Согласно биржевым данным, в 2022 году карбонат лития торгуется примерно по 78 тысяч долларов за тонну. В прошлом году аналогичная партия стоила порядка 14 тысяч долларов. Аналитики уверены, что цены на это сырье будут расти и дальше.

Россия в настоящее время импортирует порядка 2 тысяч тонн карбоната лития. Но все страны, кроме Боливии и Китая, приостановили сотрудничество с российскими компаниями из-за международных санкций. А Китай сам испытывает дефицит лития.

При этом на территории России есть значительные запасы металла — они оцениваются минимум в 1 миллион тонн. В условиях растущего спроса и высоких цен на сырье российские инвесторы заинтересовались проектами по добыче лития.

Российский литий стал перспективным

Основные залежи российского лития сосредоточены в Восточной Сибири, Мурманской области и на Дальнем Востоке.

Но единственный литиевый рудник на территории Завитинского месторождения в Красноярском крае работал с 1941 по 1997 год. Концентрат перерабатывался Красноярским химико-металлургическим заводом, примерно 40% запасов месторождения были выработаны, в 1997 году рудник законсервировали. При необходимости его можно восстановить.

Крупнейшее из уже разведанных месторождений — «Колмозерское» в Мурманской области, его разработку планирует начать металлургический гигант «Норникель» совместно с «Росатомом». На запуск производства потребуется семь-девять лет.

Еще один литиевый проект намерен развивать «Газпром» — компания собирается добывать металл из минерализованных подземных вод Ковыктинского газоконденсатного месторождения «Газпрома» в Иркутской области.

Три крупных месторождения лития также есть в Дагестане — на самом большом из них, Южно-Сухокумском, можно добывать порядка 5 тысяч тонн соединений лития. Но здесь крупный инвестор пока не нашелся.

По планам правительства, к 2030 году российская промышленность будет полностью обеспечена отечественными редкими и редкоземельными металлами. Литий в этом списке присутствует. Россия больше не будет зависеть от поставок стратегического сырья и может стать одним из ведущих поставщиков «новой нефти» на мировой рынок.