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ФСБ раскрыла убийство Дугиной

Источник:
ТАСС
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Убийство журналистки Дарьи Дугиной раскрыто, его подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Вовк прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией. В день убийства женщины находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию, уточнило ведомство.

Спецслужба установила, что для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой они использовали автомашину Mini Cooper.

При этом при въезде в Россию для автомобиля использовались номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские номера, а при выезде — украинские. Все материалы расследования уже переданы в Следственный комитет.

Инцидент произошел 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье — там взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, дочь общественного деятеля Александра Дугина. Девушка погибла.

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ЧП #Громкое дело #Криминал
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