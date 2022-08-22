Александр Дугин — философ, основатель течения неоевразийства. Его называют «идеологом русского мира». В 2014 году попал под санкции ЕС, а через год — США. В августе 2022 года в результате взрыва автомобиля погибла его дочь — Дарья Дугина, разделявшая ряд идей отца.

Дугин — лидер международного евразийского движения, член совета Всемирного русского народного собора. С «двухтысячных» Дугин выступает и отстаивает идеи неоевразийства.

Неоевразийство — идейно-политическое учение. Центральная идея — концепция России-Евразии как самобытной цивилизации, объединяющей элементы Востока и Запада.

Дугин — автор «четвертой политической теории» — новой идеологии, равно отвергающей принципы коммунизма, либерализма и фашизма.

Его основная политическая деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы — интеграция России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский Союз (ЕАС).

Часто выступал на международных форумах в поддержку национальных интересов России. Активный сторонник проведения Специальной военной операции.

В 2014 году Дугина внесли в санкционный список Евросоюза, спустя год — США и Канады. В 2020 году youtube-канал Дугина был заблокирован.

Взгляды

Во времена СССР придерживался антисоветских взглядов, «не любил Ленина», но пересмотрел свои взгляды в перестройку, особенно после первых поездок в Европу.

Вскоре после распада Советского Союза вместе с Эдуардом Лимоновым и Егором Летовым Дугин создал Национал-большевистскую партию (признана экстремисткой организацией и запрещена в России). В 1998 году вышел из партии.

На протяжении многих лет интересовался русским православием и старообрядчеством. С 2008 по 2014 годы преподавал в МГУ, исполнял обязанности заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета.

Семья

Первая супруга — Евгения Дебрянская. Сейчас Дугин женат на Наталии Мелентьевой — философе, кандидате философских наук, публицисте, преподавателе философии в МГУ.

Сын от первого брака — Артур. Во втором браке родилась дочь Дарья Дугина. Дочка пошла по стопам родителей, окончив философский факультет МГУ. Активно занималась общественной деятельностью.

Что известно о Дарье Дугиной

Погибла на глазах у отца в ночь на 21 августа в Подмосковье, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным СК РФ, в ее автомобиль заложили взрывчатку.