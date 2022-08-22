Кто такая Дарья Дугина. СПРАВКА

Автомобиль Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, взорвался на Можайском шоссе в субботу, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция». Девушка погибла.

Под днищем ее автомобиля Toyota Land Cruiser было установлено взрывное устройство, сообщает СК РФ. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.

«Следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — говорится в заявлении на сайте СК РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что считает причастными к происшествию «террористов украинского режима», а целью мог быть отец девушки — Александр Дугин.

Отец и дочь могли вместе возвращаться в машине с фестиваля «Традиция». Но в итоге девушка села в автомобиль со взрывным устройством, а ее отец ехал следом в машине друга.

Пока неизвестно, кто мог организовать убийство. Дарья Дугина активно поддерживала спецоперацию и выступала за объединение «русского мира», как и ее отец.

Дугина и спецоперация

В июне Дугина ездила в Донецк и Мариуполь. Она фотографировала разрушенный завод «Азовсталь». После этого попала под санкции британского правительства за то, что она оказывала «поддержку и продвигала политику или действия, которые дестабилизируют Украину».

Дугина выступала как один из соавторов книги «Z» о российской спецоперации. Она не успела сдать свою работу, но книга выйдет. Возможно, часть Дугиной будет восстановлена из ее лекций.

«Философия рождается там, где сосуществуют смерть и жизнь, где есть "я" и "другой", где есть различение и преодоление этого различения. Для меня Новороссия — пространство философского смысла. Именно она сейчас — имперообразующее пространство для России, и благодаря этому фронтирному горизонту мы существуем как Россия», — писала Дугина на своей странице «ВКонтакте».

Дугина и Платонова

Дугина родилась в 1992 году в семье философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина и публициста, преподавателя философии в МГУ Натальи Мелентьевой.

Девушка пошла по стопам родителей и тоже окончила философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, а затем получила степень кандидата философских наук.

Кандидатскую диссертацию она писала по теме «Интерпретация политической философии Платона в комментариях Прокла Диадоха». Возможно, поэтому для публичной деятельности она взяла псевдоним Платонова.

Девушка работала журналистом, вела передачу на радио «Комсомольская правда», программу «Наша точка зрения» на канале «Царьград». Также она была политологом, выступала в качестве эксперта на Первом канале.