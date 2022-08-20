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Бурятия вдвое увеличила выплаты добровольцам-контрактникам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Власти Бурятии увеличили до 200 тысяч рублей выплаты военным-контрактникам, участвующим в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба главы Бурятии.

«Ранее выплаты по линии правительства республики составляли 100 тысяч рублей, теперь они увеличены до 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Региональная единовременная денежная выплата полагается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в зонах проведения специальной военной операции, а также участвующим в СВО на добровольной основе.

Ранее в Бурятии было создано именное подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту. Уже полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения.

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Оборона #Армия #Бурятия
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