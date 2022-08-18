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Экономист объяснил, почему бензин не дешевеет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бензин, избыток которого образовался на российском рынке, не дешевеет из-за того, что компании смотрят на цены на внешнем, объяснил экономист Владимир Рожанковский.

Нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают внутренний рынок бензином, а поставкам этого товара на внешний препятствуют несколько факторов, включая санкции. В таких условиях цены на топливо должны снижаться, но этого не происходит.

По словам экономиста, снижению стоимости бензина в России препятствуют высокие цены на нефть на внешних рынках.

«Нефтяные компании все равно будут смотреть на внешние рынки, несмотря на то, что мы изолированы от них из-за санкций. Они все равно будут "дергать за рукав" министерство энергетики и показывать ему на эти цены. Конечно, если цены на нефть на внешних рынках существенно "выстрелят", наши производители захотят к ним привязаться», — сказал Рожанковский в эфире радио Sputnik.

Но пока эксперт не видит предпосылок для того, что российские цены на бензин будут расти.

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Экономика #Недра и ТЭК #Авторынок
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Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

kygear

А то дочки за рубежом не могут задницу папикам показать