Экономист объяснил, почему бензин не дешевеет

Бензин, избыток которого образовался на российском рынке, не дешевеет из-за того, что компании смотрят на цены на внешнем, объяснил экономист Владимир Рожанковский.

Нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают внутренний рынок бензином, а поставкам этого товара на внешний препятствуют несколько факторов, включая санкции. В таких условиях цены на топливо должны снижаться, но этого не происходит.

По словам экономиста, снижению стоимости бензина в России препятствуют высокие цены на нефть на внешних рынках.

«Нефтяные компании все равно будут смотреть на внешние рынки, несмотря на то, что мы изолированы от них из-за санкций. Они все равно будут "дергать за рукав" министерство энергетики и показывать ему на эти цены. Конечно, если цены на нефть на внешних рынках существенно "выстрелят", наши производители захотят к ним привязаться», — сказал Рожанковский в эфире радио Sputnik.

Но пока эксперт не видит предпосылок для того, что российские цены на бензин будут расти.