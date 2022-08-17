Врач перечислил нестандартные симптомы новых видов коронавируса

Нарушения сна и осиплость голоса — основные симптомы заражения новыми видами омикрон-штамма коронавируса, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Это головная боль, это осиплость голоса, это насморк, поражения ЖКТ, повышенная потливость и нарушения сна», — цитирует ТАСС Тимакова.

По словам специалиста, обоняние при заражении новыми вариантами вируса пропадает гораздо реже.

По данным Роспотребнадзора на 16 августа, в России доля заражения подвидами омикрон-штамма ВА.4 и ВА.5 составляет 94,38%, а сублинии ВА.2.75 «кентавр» — 0,51%.