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Wink пополнил коллекцию эксклюзивных фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Боец: Король ринга»

Wink пополнил коллекцию эксклюзивов, пользователи видеосервиса могут посмотреть пять новых фильмов и сериалов: «Игра с огнем», «Дикая», «Селфимания», «Боец: Король ринга», «Холодное золото».

Сюжет драматического сериала «Игра с огнем» разворачивается в 1979 году. Чтобы спасти своего ребенка от редкой болезни, Михаилу предстоит заработать миллион долларов США и сбежать с сыном за границу.

Российская комедия «Дикая» с Таисией Вилковой в главной роли рассказывает о девушке Алене, которая отправляется с первым встречным в Ниццу, но оказывается в Якутии. Героине приходится выживать в непривычных условиях.

Фильм «Селфимания» создан совместно Австралией, США, Россией и Италией. Сюжет рассказывает о романтических отношениях людей из разных стран, которых объединяет любовь делать селфи в любых ситуация.

«Боец: Король ринга» рассказывает о молодом человеке Джеме, который с детства мечтал связать свою жизнь с единоборствами и, невзирая на неодобрение матери, в конце 1790-х отправился в Лондон, где громко заявил о себе в спарринге с опытным боксером из Ковент-Гардена.

Сюжет исторического боевика «Холодное золото» развивается во время Второй мировой войны. СССР сражается с фашистской Германией, в самом разгаре битва за Москву. Тем временем на Юге Якутии контрабандисты из группировки Саввы Попова замышляют военный переворот на Дальнем Востоке и собирают для него золото, награбленное из местных приисков.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

MuCbE

Ой такой ужас, засуха в европе, бензин в США дорогущий все драпают в Россию, триллионами человек. Хохлы...

orangeraven

Все это накроет сразу всех - Украину, РФ и Европу, без всяких очередей! ЯО без разницы кого убивать!...