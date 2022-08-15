Осень пришла в Западную Сибирь раньше срока

Практически всю Западную Сибирь ожидают по-сентябрьски холодные дни, воздух днем прогреется только до 12-15 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Регион, где очень нестабильная и холодная погода прогнозируется, - это юг Западной Сибири. В Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве, южной половине Красноярского края температура будет опережать развитие на три-четыре недели, то есть там будет сентябрьская погода», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам синоптика, в Новосибирской области днем прогнозируется 13-18 градусов тепла в течение рабочей недели, в Кемеровской области — 12-18 градусов тепла, в Алтайском крае и Хакасии — 15-19 градусов тепла, на юге Красноярского края — 17-18 градусов тепла.

Ночи в этих регионах будут по-осеннему прохладные. В Туве прогнозируют 3-8 градусов тепла, в Хакасии — 4-9 градусов тепла, в Новосибирской области — 5-10 градусов тепла.