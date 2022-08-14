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Макрон подписал документы о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: France Diplomatie - MEAE / CC0

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Вступление скандинавских стран по-прежнему не одобрили семь стран.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность», — приводит Agence France-Presse заявление Елисейского дворца.

Для полной ратификации членства Финляндии и Швеции необходимо, чтобы все страны Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО 18 мая на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Их желание еще не поддержали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.

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Политика #Мир
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