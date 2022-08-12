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Астрономы вычислили срок гибели Солнца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы Европейского космического агентства составили карту жизни Солнца в рамках проекта Gaia Milky Way.

Солнце классифицируется как желтый карлик, ему около 4,57 миллиарда лет. Температура на поверхности звезды составляет 5772 кельвина. Ученые изучили похожие звезды, чтобы вычислить срок, за который Солнце погаснет.

Согласно расчетам, температура Солнца достигнет пика в возрасте около 8 миллиардов лет, после чего оно превратится в красную гигантскую звезду в интервале от 10 до 11 миллиардов лет.

На финальной стадии звезда полностью исчерпает запасы водорода, необходимые для синтеза в ядре, после этого Солнце умрет. При этом каждый миллиард лет Солнце будет увеличивать яркость на 10%.

Эволюция Солнца
Эволюция Солнца
Фото: © ESA

Исследователи отмечают, что жизнь на Земле станет невозможна задолго до полной гибели Солнца — уже на этапе красного гиганта планета потеряет атмосферу и фактически будет поглощена светилом.

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