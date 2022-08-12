Немецкий производитель кофе Tchibo покинул Россию

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH покинет Россию. Компания перестала быть владельцем ООО «Чибо СНГ».

Российская компания сможет использовать кофейные бренды Tchibo и Davidoff до конца этого года, после чего производителю придется поставлять кофе под новым брендом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Tchibo является четвертым производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в ФРГ, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот Tchibo в 2020 году превысил 3 миллиарда евро.

В России немецкая компания выпускала кофе на фабрике в Нижегородской области. Кроме этого, часть продукция она экспортировала с иностранных площадок.