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Немецкий производитель кофе Tchibo покинул Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH покинет Россию. Компания перестала быть владельцем ООО «Чибо СНГ».

Российская компания сможет использовать кофейные бренды Tchibo и Davidoff до конца этого года, после чего производителю придется поставлять кофе под новым брендом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Tchibo является четвертым производителем кофе в мире и крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в ФРГ, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот Tchibo в 2020 году превысил 3 миллиарда евро.

В России немецкая компания выпускала кофе на фабрике в Нижегородской области. Кроме этого, часть продукция она экспортировала с иностранных площадок.

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Топ комментариев

PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...