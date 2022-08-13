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Орехи отвлекли байкальских медведей от грабежа туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Медведи в Тункинском и Забайкальском нацпарках Бурятии в июле периодически совершали набеги на палатки туристов и грабили их. В августе косолапые оставили «криминальный» способ добычи пропитания и ушли в горы, сообщил Sibnet.ru директор ФГУП «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

«Ушли в горы на орех и ягоду», — сообщил руководитель.

В июле косолапые на Байкале устроили настоящий переполох среди туристов. Они бродили по берегам рек и озера и воровали пищу из палаток, пугая туристов.

В это время у медведей был брачный период, который они проводили на привычных для себя местах, а пищу в палатках воспринимали, как угощение. Людей они воспринимали, как недоразумение, а порой и опасность, которую нужно устранить.

Когда нападает медведь

Человеку следует быть осторожным, если он выезжает в места, где живут бурые медведи. Находясь в сильном возбуждении, хозяин неспровоцированно нападают на людей. Происходит это не часто, но всегда трагично.

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Жизнь #Звери #Бурятия
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