На медвежьей тропе: когда нападает хозяин тайги

Отправляясь в дикие уголки природы, туристы забывают, что вторгаются во владения бурого медведя, и часто недооценивают риски. Специалисты рассказали, почему участились встречи с медведями и как защититься от этого зверя.

Четыре туриста из Москвы шли по горному маршруту в парке «Ергаки». В ночь на 25 июля разбили палаточный лагерь в районе девяти озер хребта Араданский, утром собрались идти дальше. Но во время сбора палаток на туристов напал медведь. Трое сумели убежать от разъяренного зверя, четвертый погиб.

В «Егарках» это уже второе нападение медведя на человека с трагическим исходом за это лето. В июне хищник напал на группу туристов из 13 человек возле озера Медвежье, погиб 16-летний парень.

О возможной встречи с медведем в этом году предупреждают и сотрудники нацпарка «Красноярские столбы», заповедников «Хакасский», «Заповедное Прибайкалье», «Заповедное Подлеморье».

Медведей стало больше

Гонит медведей к людям этим летом отнюдь не голод. «Медведей очень много. Это связано с благоприятными кормовыми условиями и снижением уровня браконьерства», — говорит директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин.

И скорее всего, расплодившиеся косолапые осваивают новые территории, ранее не занятые более взрослыми особями.

Когда нападает медведь

«Нападения были, есть и будут, разными мерами мы можем их только свести к некоему минимуму», — считает зоолог, член Международной ассоциации по изучению и охране медведей Михаил Кречмар.

Но, по его словам, «медведь — не фашист». У него нет задачи, увидев человека, всенепременно его уничтожить.

Даже если цели убить человека у хищника нет, есть ситуации, которые провоцируют зверя. Например, в города и поселки забредают в основном неопытные особи, подростки. Чаще всего их визиты ограничиваются ущербом дворовому имуществу. Но в непривычных условиях зверю страшно самому и его легко спровоцировать на защитную агрессию.

У медведей нередко развивается помойничество. Если турбаза или мясокомбинат утилизируют отходы неверно, косолапый придет на запах. Особенно им нравятся скотомогильники с недостаточной глубиной захоронения. И в этих случаях срабатывает инстинкт защиты добычи.

Также косолапый будет защищать добычу, если прикопал ее на запас — сядет рядом и будет готов к нападению. Человек может не подозревать, что поблизости есть медвежий схрон и просто проходить мимо...

Медведь может видеть в человеке конкурента. Например, за территорию. Конкуренция актуальна и в любви. Романтический период у бурых медведей длится с мая по июнь. В это время животные становятся очень нервными и нападают на все крупные движущиеся объекты.

«Иногда крупные самцы ведут себя как самые сильные хищники на этой территории. И не считаются ни с кем. Вы поставили платку на медвежьей тропе? Если крупный самец идет по этой тропе, он пройдет через вашу палатку», — утверждает Кречмар.

В некоторых случаях хозяин тайги непрочь просто продемонстрировать силу. Он считает себя самым могучим и способным справиться со зверем любой величины, в том числе и с человеком. Бывали случаи, когда медведь бросался на вездеход, принимая его за крупного хищника.

Косолапые относятся к животным с очень сильным родительским инстинктом. Медведица будет оберегать детей от любых реальных и мнимых опасностей.

Самая страшная мотивация медведя, если он вышел на охоту. «Если медведь захотел вас съесть, он вас съест. Тут без вариантов», — считает зоолог.

Воспринять человека за добычу медведь может в период голода, и вопреки всеобщему заблуждению — не весной. Весной зверь выходит из берлоги с изрядным запасом жира, который позволяет дожить появления первой травы. Гораздо опаснее голодный хищник в конце лета, особенно, если не уродилась ягода или было мало рыбы.

Как спастись от медведя

В первую очередь нужно постараться избежать встречи с хищником. Если обойти медвежьи владения стороной нет возможности, то нужно заставить его бояться.

Для этого следует передвигаться группами, при этом стараться громко говорить, шуметь по пути. «Медведь очень редко, почти никогда не нападает на группы», — объясняет Кречмар.

Хорошо иметь в группе собаку, ее обоняние и слух значительно превосходят человеческие, и она предупредит о приближении зверя раньше, чем его заметит человек. Но есть и риски. Были трагедии, когда испуганная собака бросалась под ноги человеку, он, споткнувшись, падал. И медведь убивал хозяина.

Чего боится хозяин тайги

Боится того, чего в тайге нет, что ему непривычно и непонятно. Поэтому эксперты советуют брать с собой максимальное количество таких средств. И учитывать это даже, казалось бы, в несущественных деталях. Например, на природу брать не пластиковую, а металлическую посуду. Ей можно будет звонко стучать в случае приближения зверя.

Звуки, вообще, один из самых эффективных способов защиты от косолапых. Человеческий голос — один из самых неестественных в природе, и чаще всего отпугивает зверя. Отлично работает аварийный свисток — резкий, пронзительный свист сильно пугает косолапых. Примерно так же действует громкий хлопок в ладоши.

Также зверя отпугивает свет. Поэтому обязательно нужно иметь с собой мощный фонарь. Пучок яркого света в случае приближения медведя нужно направить ему прямо в глаза.

Еще лучше одновременно использовать звук, свет, цвет, запах — совокупность неестественных для природных условий событий. Например, можно применить дымовые шашки. Они испускают огромное количество ярко окрашенного дыма. Медведь не в состоянии выдержать такого зрелища.

Или сигнальный фальшфейер. Он ярко горит и дурно пахнет. Для косолапого это огромный стресс.

Если нечего выше описанного с собой нет, то при приближении зверя нужно не бежать, а попытаться напугать его изменением размеров. Нужно резко вытянуться вверх, быстро поднять над головой крупные заметные вещи, подбросить вверх рюкзак. Медведь боится неожиданностей и того, что крупнее него, и вполне может обойти такой объект стороной.