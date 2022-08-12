Врач объяснила, кому нельзя есть арбузы

Медики считают арбуз полезным продуктом, однако есть болезни, при которых употреблять его категорически нельзя, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

Арбуз в умеренных количествах – уникальный диетический и очень полезный продукт. Сладкая мякоть плода содержит большое количество ликопина, он помогает предупредить развитие онкологических заболеваний. По данным Роскачества, арбуз богат бета-каротином, отличным антиоксидантом.

Но существуют заболевания, при которых арбуз категорически запрещено есть. Это:

расстройства желудка,

острый панкреатит,

тяжелые заболевания простаты и поджелудочной железы,

нарушения в работе мочеполовой системы и наличие камней во внутренних органах.

«Не стоит увлекаться арбузами и беременным. Слишком частыми станут визиты в туалет "по-маленькому", а у беременных это и без того постоянная проблема», — рекомендовала Мухина.

Хотя беременным совсем исключать арбуз из своего рациона тоже не стоит, пара кусочков в день – идеальный вариант.

При покупке арбуза нужно обращать внимание на его внешний вид и не выбирать резаные арбузы. Это может привести пищевому отравлению.