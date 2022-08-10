Эксперты рассказали об изменении спроса на IT-специалистов

Престижная сфера IT в Сибири показала изменение спроса на специалистов со стороны работодателей. Количество резюме по направлениям в некоторых случаях в разы превышает спрос на рынке труда, сообщили Sibnet.ru представители сервисов по поиску работы.
Сотрудники IT-компаний входят в десятку самых высокооплачиваемых профессий в России. Получить соответствующую специальность и выйти на рынок труда стремятся многие, это приводит к повышенному числу соискателей.
Так, в IT-сфере число вакансий за год выросло на 14%, а активность соискателей — на 160%, поделилась данными региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий.
По данным HeadHunter Сибирь, в 2022 году с января по июль спрос на IT-специалистов по округу вырос всего на 5%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
«Это очень немного, по сравнению с темпами роста спроса на персонал, которые мы наблюдали в отрасли за последние два года», — объяснила руководитель пресс-службы Лилия Эсауленко.
Но если смотреть по направлениям, то можно заметить, что спрос на отдельные специализации вырос кратно. Например, на специалистов по созданию систем управления предприятием — в восемь раз, на инженеров — в два.
fireworkerЦитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.
shatlnkдемократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...
lex-onС чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦
KrisJuniorНу так зачем выводы делаешь тогда?