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Эксперты рассказали об изменении спроса на IT-специалистов

Источник:
Sibnet.ru
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Престижная сфера IT в Сибири показала изменение спроса на специалистов со стороны работодателей. Количество резюме по направлениям в некоторых случаях в разы превышает спрос на рынке труда, сообщили Sibnet.ru представители сервисов по поиску работы.

Сотрудники IT-компаний входят в десятку самых высокооплачиваемых профессий в России. Получить соответствующую специальность и выйти на рынок труда стремятся многие, это приводит к повышенному числу соискателей.

Так, в IT-сфере число вакансий за год выросло на 14%, а активность соискателей — на 160%, поделилась данными региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий. 

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По данным HeadHunter Сибирь, в 2022 году  с января по июль спрос на IT-специалистов по округу вырос всего на 5%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. 

«Это очень немного, по сравнению с темпами роста спроса на персонал, которые мы наблюдали в отрасли за последние два года», — объяснила руководитель пресс-службы Лилия Эсауленко.

Но если смотреть по направлениям, то можно заметить, что спрос на отдельные специализации вырос кратно. Например, на специалистов по созданию систем управления предприятием — в восемь раз, на инженеров — в два.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

lex-on

С чего он взял ,что его точка зрения правильная ? Царь земли что ли .🤦

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?