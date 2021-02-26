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В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Эксперты в сфере HR рассказали, как определить, что сотрудник хочет уволиться и активно ищет новую работу – понять это можно как в офисе, так и на удаленке.

По наблюдениям специалистов сервиса по подбору персонала JobHelper, поведение человека, который начал активный поиск новой работы, заметно меняется. И есть самые очевидные признаки:

Каждый день «при параде». Если в организации нет строгого дресс-кода, а сотрудник стал каждый день одеваться в деловом стиле, то очень вероятно, что он ходит по собеседованиям.

Уединяется. Если коллега выходит из кабинета, чтобы поговорить по телефону, хотя раньше так не делал, очень может быть, что дело не в личных проблемах, а в новых деловых контактах.

Внезапные опоздания. Если сотрудник был пунктуальным и стал внезапно опаздывать и отпрашиваться, то личными делами он также может маскировать встречи с HR.

Деловые тусовки. Если в сфере деятельности приняты светские мероприятия, деловые обеды, и раньше работник посещал их редко, а теперь зачастил, то может быть так, что он пытается завязать новые деловые контакты в поисках другого места работы.

Что заметно на удаленке

Казалось бы, в удаленном режиме работы, невозможно отследить контакты, а иногда и рабочее время сотрудника. Но и в этом случае есть признаки, которые должны насторожить: 

Угас интерес. Если у сотрудника снизился уровень инициативы, и он делает только необходимый минимум, это может быть связано с какими-то личными делами, а может быть и так, что на этом месте работы ему больше не к чему стремиться.

Без обязательств. Сотрудник может отказываться от проектов, задач, которые рассчитаны на долгий срок. Возможно, он не видит своего ближайшего будущего в организации.

Реакция на конфликты. Конфликтный, активный, доказывающий свою правоту в рабочих диалогах человек стал спокойным и невозмутимым? Есть вероятность, что ему уже просто все равно.

Стоит ли удерживать сотрудника?

По словам HR-специалистов, можно промониторить его соцсети, можно пообщаться с коллегами, но самый эффективный способ – это все же прямой разговор.

«Важно дать понять, что ничего плохого в этом нет, и никаких санкций не будет. Если сотрудник говорит, что планов увольняться не имеет, а предположения все равно остаются, важно просто закладывать такой вариант на всякий случай», – говорит директор JobHelper Сергей Пак.

По его словам, нужно учитывать такой вариант: человек походит по собеседованиям и поймет, что варианта лучше пока не нашел, поэтому передумает покидать компанию. Стоит ли его удерживать?

«Если сотрудник уже принял решение об увольнении, ничего предлагать не стоит, так как потом он поймет, что таким образом можно манипулировать. А обсуждать повышение зарплаты, повышение в должности, пересмотр задач и т.д. нужно заранее, до того как у сотрудника появятся мысли о смене места работы», – считает Пак.

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