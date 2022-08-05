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Власти США объявили ЧС из-за оспы обезьян

Источник:
Sibnet.ru
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Медик в противочумной костюме
Фото: © sputnikvaccine.com

Власти США готовы вывести меры реагирования на оспу обезьян на следующий уровень, объявив чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра.

«Призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — цитирует РИА Новости чиновника. В США уже зафиксировали больше 6 тысяч случаев заболевания, эпицентром распространения остаются Нью-Йорк и Калифорния, добавил он.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое передается через тесный физический контакт. У большинства людей болезнь протекает в легкой форме, но бывают и осложнения. Симптомы заболевания — лихорадка, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, истощение.

Как Россия встречает оспу обезьян

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

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