Власти США объявили ЧС из-за оспы обезьян

Власти США готовы вывести меры реагирования на оспу обезьян на следующий уровень, объявив чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости оспой обезьян, сообщил министр здравоохранения Хавьер Бесерра.

«Призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», — цитирует РИА Новости чиновника. В США уже зафиксировали больше 6 тысяч случаев заболевания, эпицентром распространения остаются Нью-Йорк и Калифорния, добавил он.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, которое передается через тесный физический контакт. У большинства людей болезнь протекает в легкой форме, но бывают и осложнения. Симптомы заболевания — лихорадка, головные и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, истощение.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.