Оспа обезьян: как Россия встречает обновленный вирус

Оспа обезьян неделю назад добралась до России. Пока выявлен один случай. Как ученые и медики готовятся к возможной вспышке, и чем Россия вооружена перед новой вирусной угрозой?

Впервые оспу обезьян выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае этого года вспышка этого заболевания произошла в США и Европе, а также ряде других стран.

Неделю назад первый случай оспы обезьян подтвердили в России. Заболевание нашли у молодого человека, вернувшего из поездки по европейским странам. Болезнь протекает в легкой форме, жизни пациента ничего не угрожает.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого напоминают натуральную оспу. Это лихорадка, головная боль, мышечная боль, боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Картина похожа на ОРВИ. Также могут появляться кожные высыпания.

По данным ВОЗ, коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 11%.

«Вирус приобрел умение распространяться быстрее. В Германии больше тысячи случаев. Еще не все источники передачи вирусов там обнаружены», — рассказал на пресс-конференции в Новосибирске вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.

По его словам, обезьянья оспа стал распространяться активнее аэрозольным путем, чего раньше не было. Но все же шансы прорваться в общее пространство у этого вируса не так велики.

Обновленная вакцина и лекарство

Центр «Вектор» в новосибирском наукограде Кольцово вместе с Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США — единственные места в мире, где сохранилась коллекция вируса натуральной оспы. Эти учреждение долгие годы сотрудничали и изучали натуральную оспу и другие виды осп, в том числе и обезьянью.

Поэтому вирусологи «Вектора» постоянно работали над улучшением вакцины от натуральной оспы, которая защищает и от оспы обезьян.

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«Вакцина разрабатывалась по классической схеме, никаких ускорений не было, и вся доклиника и клиника проводилась, когда еще оспа обезьян не вышла за пределы Африканского континента. Поэтому здесь никакой спешки не было, и все было сделано по классике, по инструкциям. Все клинические испытания были завершены в конце 2021 года, подготовленный пакет», — сказал журналистам главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ «Вектор», доктор биологических наук Сергей Щелкунов.

На сегодня все документы отправлены в вышестоящие инстанции, сейчас идут последние этапы снятия всех вопросов, чтобы ее сертифицировать.

Новый препарат представляет собой живую вакцину, это четвертый улучшенный вариант, в котором ученые «выключили» шесть генов, что сделало ее безопасной для человека.

От натуральной оспы в СССР вакцинировали до 1980 года, пока болезнь не была ликвидирована полностью. При этом схема вакцинации была такой: прививали в три месяца и ревакцинировали в 8 и 16 лет.

«Кто до 80 года привит, минимальный уровень иммунитета сохранился. Но с течением времени падает», — отметил Щелкунов.

При этом он отметил, что на данный момент не смысла в обязательной вакцинации от оспы обезьян.

«Паниковать не стоит. В истории ликвидации оспы в разных странах самым эффективным был строгий эпиднадзор и изоляция забоелвших и контактных. Очаг вспышки натуральной оспы изолировали кольцевой вакцинации контактных и их контактных. Это относительно небольшая группы людей», — отметил ученый.

Также «Вектор» разработал лекарство от оспы «НИОХ-14», препарат успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах.

«Препарат не прошел окончательную сертификацию. После сертификации его можно использовать. Эффективен против натуральной оспы и оспы обезьян. Он подавляет развитие вирусной инфекции», — сказал Щелкунов.

Ковид помог

Кроме вакцины «Вектор» также разработал тесты-систему на определение вируса натуральной оспы и оспы обезьяны.

«Система создана полностью на отечественных химических компонентах, и благодаря тому, что отработана технология создания и производства таких тест-систем в "Векторе" во время последней вспышки ковидной эпидемии, можно сказать, что при необходимости очень легко в ГНЦ "Вектор" производство этой тест-системы может быть масштабировано», — пояснил Щелкунов.

Он добавил, что тест-система для выявления оспы обезьян уже сейчас имеется в достаточном количестве в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора в разных регионах страны, что позволяет осуществлять тестирование и охват населения в самых разных регионах.

«Эта тест-система создана на основе предыдущей тест-системы мультиплексного анализа всех ортопоксвирусов, патогенных для человека, таких как вирус натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров и осповакцины. Это упрощенный вариант realtime-ПЦР», — сказал он.

Нетесов отметил, что в отношении этого вируса очень редкая произошла ситуация, когда вирус попал в среду гомосексуалистов. И он активно передавался этим специфическим способом.

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«ВИЧ-инфекция была крайне редкой и встречалась у людей, но распространяться начала после аналогичного события, когда попала в среду гомосексуалистов в Калифорнии и адаптировалась, и стала распространяться быстрее, чем раньше. Здесь такая же ситуация, вирус стал распространяться аэрозольным путем», — сказал Нетесов.

Он добавил, что всем, кто путешествует за границей, надо быть осторожным и соблюдать меры предосторожности, а также знать о первых симптомах. Сейчас в России в аэропортах проводят измерение температуры и анкетирование. Если будет подозрение на вирус оспы обезьян, человека увезут в инфекционную больницу.

«В связи с тем, что меры у нас принимаются и они адекватные, у нас хорошая тест-система производства "Вектора", я лично считаю, что шансы этому заболеванию прорваться в общее пространство минимальны. Главное здесь – не ослаблять бдительность, пока во всех остальных странах центральной и, возможно, восточной Европы не пройдет это заболевание», — подытожил Нетесов.