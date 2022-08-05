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Сибиряки столкнулись с мошенничеством «на тараканах»

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина достает деньги из кошелька
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители Сибири, в домах которых завелись насекомые, жалуются на недобросовестные компании, опустошающие кошельки и счета клиентов, сообщил Sibnet.ru сотрудник Новосибирской городской станции дезинфекции Руслан Ахматнуров.

В период размножения тараканов — в конце зимы и летом — жители многоквартирных и частных домов чаще вызывают дезинсекторов и порой попадаются на уловки компаний, чьи сотрудники заманивают потенциальных клиентов низкими ценами.

«Если человек звонит, а ему предлагают услугу, стоимость которой значительно ниже рыночной, это повод насторожиться. Потому что основная составляющая стоимости услуги — цена недешевых отравляющих веществ», — объяснил специалист городской станции дезинфекции.

Приезжая на вызов, лжеспециалисты осматривают квартиру и начинают уверять жильцов, что им нужна многократная обработка помещения дорогостоящими средствами, и в итоге выставляют «астрономический счет».

«Были случаи, когда предлагали по телефону услуги за 900 рублей, а на месте требовали от 7 до 15 тысяч рублей, хотя их работа не могла столько стоить», — добавил специалист.

Чаще всего на удочку недобросовестных дезинсекторов, по словам сотрудника городской станции, попадаются доверчивые пенсионеры.

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