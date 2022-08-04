Археологи раскроют тайны древнего острога в Сибири

Новосибирские археологи в августе начали раскопки на месте острога, остатки фрагментов которого искали на протяжении 40 лет. Ученым предстоит достать из-под земли тайны старинного сооружения, сообщила Sibnet.ru представитель ИАЭТ СО РАН.

Шестибашенный Чаусский острог построили в 1713 году для обороны от набегов кочевников. Казаки первыми заселили его территорию. А в конце ХVIII века через него проложили главный тракт Сибири — Московский. Чаусское поселение стало центром хозяйственной жизни, там появились торговля и ремесла.

На поверхности земли от острога ничего не осталось, а в исторических документах есть ряд несовпадений, из-за которых невозможно воспроизвести точный облик поселения.

Археологи на протяжении 40 лет искали его точное местоположение. Им помогли геофизики, определившие место, где под землей могут находиться фрагменты сооружений.

Ученым предстоит «ювелирная» многолетняя работа для «воскрешения» облика поселения с его башнями, амбарами, избами и церквями. Правда, восстановить удастся не все — часть территории занята современными постройками.