Названа малоизвестная разница между обычным и безалкогольным вином

Набирающие популярность в России безалкогольные вина обладают сроком годности в отличие от обычных вин, сообщает Роскачество. В среднем он составляет до двух лет.

«Выбирая безалкогольное вино, стоит помнить, что у этого продукта есть четко определенный срок годности. У обычного вина срок годности при правильном хранении не установлен», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что алкоголь делает вино более стабильным по микробиологическим параметрам. Если алкоголь из напитка убирают, ему требуется дополнительная защита в виде консервантов — например, сернистого ангидрида или аскорбиновой кислоты.

По оценкам специалистов Роскачества, безалкогольные вина сейчас занимают порядка 1% от общего объема продаж вин всех категорий в стране. Однако на фоне роста внимания потребителей к собственному здоровью спрос на такие напитки постепенно увеличивается.