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Названа малоизвестная разница между обычным и безалкогольным вином

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Набирающие популярность в России безалкогольные вина обладают сроком годности в отличие от обычных вин, сообщает Роскачество. В среднем он составляет до двух лет.

«Выбирая безалкогольное вино, стоит помнить, что у этого продукта есть четко определенный срок годности. У обычного вина срок годности при правильном хранении не установлен», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что алкоголь делает вино более стабильным по микробиологическим параметрам. Если алкоголь из напитка убирают, ему требуется дополнительная защита в виде консервантов — например, сернистого ангидрида или аскорбиновой кислоты.

По оценкам специалистов Роскачества, безалкогольные вина сейчас занимают порядка 1% от общего объема продаж вин всех категорий в стране. Однако на фоне роста внимания потребителей к собственному здоровью спрос на такие напитки постепенно увеличивается.

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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))