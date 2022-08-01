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Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена‑Барре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший спецпредставитель президента России и экс-глава Роснано Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Он также привела слова самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

Синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором больной частично теряет контроль над конечностями. Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока не известны, но в большинстве случаев он возникает после инфекций. Число заболеваний синдромом стало расти во время пандемии коронавируса.

Чубайс в марте ушел с должности своего специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В том же месяце он покинул Россию.

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Топ комментариев

fender1984

Мелко плаваешь! Надеюсь к октябрю уже в самом ЕС цена будет более Е5к.

Гаврило Принцип

Какое ПВО, если дрон прилетел из Севастополя, а не извне?

pepelmetal

Конечно молодцы, надеюсь зима будет супер холодной

GammiPluh

ой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?