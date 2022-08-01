Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена‑Барре

Бывший спецпредставитель президента России и экс-глава Роснано Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник сообщила телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.
«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Собчак в своем телеграм-канале.
Он также привела слова самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».
Синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором больной частично теряет контроль над конечностями. Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока не известны, но в большинстве случаев он возникает после инфекций. Число заболеваний синдромом стало расти во время пандемии коронавируса.
Чубайс в марте ушел с должности своего специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В том же месяце он покинул Россию.
fender1984Мелко плаваешь! Надеюсь к октябрю уже в самом ЕС цена будет более Е5к.
Гаврило ПринципКакое ПВО, если дрон прилетел из Севастополя, а не извне?
pepelmetalКонечно молодцы, надеюсь зима будет супер холодной
GammiPluhой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?